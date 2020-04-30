30.04.2020 - 00:01 |
16 noktaya temassız dezenfeksiyon cihazı
Gaziemir Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında pedalla çalışan 16 yeni nesil el dezenfeksiyon cihazını ilçenin farklı noktalarında yurttaşların hizmetine sundu.
Pedallı bir mekanizmaya sahip olan ve ayağın pedala basılmasıyla çalışan el dezenfeksiyon cihazının en önemli özelliği el teması gerektirmemesi. 15 litrelik tank hacmine sahip olan cihazın her dolumunda 5 bin vatandaş ellerini dezenfekte edebilecek. Yaya trafiğinin yoğun olduğu yerlere yerleştirilen cihazlar sayesinde insanlar, ihtiyaç duydukları anda dezenfektana ulaşarak ellerini arındırabilecek. Belediye Başkanı Halil Arda, “İlçemizin farklı noktalarına yerleştirdiğimiz 16 adet cihazı her dolduruşumuzda, halkımız 80 bin kullanımlık dezenfektana ulaşabilecek” diye konuştu.
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