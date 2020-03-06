1600 yıllık mozaik çatıyla korunacak

MUĞLA’nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti’nde bulunan, Bizans dönemine ait, 1600 yıllık mozaiklerin korunması için bir çatı inşa edildi, cam teras yapılması için de çalışmalar sürdürülüyor. Kaymakamlığın 2018’de girişimleriyle Güney Ege Kalkınma Ajansı’na (GEKA) sunulan yaklaşık 2,5 milyon liralık projenin kabul edilmesiyle antik kentteki çalışmalara hız verildi. Kaymakam Hayrettin Çiçek, “Proje tamamlanana kadar mozaiklerin üzeri kapalı tutulacak” dedi.