17 bin kaçak maske

Kent genelinde kaçak üretimlere karşı denetimlerini sürdüren Buca Belediyesi, yasadışı üretime dur dedi.

Emniyet Müdürlüğü’nden gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte Zafer Mahallesi’ndeki bir işletmeye baskın düzenledi. Standart dışı ve izinsiz biçimde üretilen 17 bin adet maskeye el kondu.