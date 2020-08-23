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    HaberlerEge Haberleri 17 bin kaçak maske
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    23.08.2020 - 00:02 |

    17 bin kaçak maske

    Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Zafer Mahallesi’nde kaçak çocuk maskesi üretimi yapan bir işletmeye baskın düzenledi. Kriterle uygun olmayan koşullarda maske üretimi yapan işletme hakkında işlem başlatan ekipler, 17 bin maskeye el koydu.

    17 bin kaçak maske

    Kent genelinde kaçak üretimlere karşı denetimlerini sürdüren Buca Belediyesi, yasadışı üretime dur dedi.
    Emniyet Müdürlüğü’nden gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte Zafer Mahallesi’ndeki bir işletmeye baskın düzenledi. Standart dışı ve izinsiz biçimde üretilen 17 bin adet maskeye el kondu.

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