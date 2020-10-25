'18 ayda kent çok değişti'

Seçim çalışmalarında öncelikli görevinin belediyeyi kurumsal yapıya kavuşturmak olduğunu hatırlatan Başkan Ergin, “İlk dokuz ayda gelirlerde 11 milyon lira artış, giderlerde de 13 milyon lira azalış sağlandı, yani 24 milyon lira tasarruf edildi” dedi.



Projeleri sıraladı



Başkan Ergin, 170 yıllık eski hastaneyi belediye hizmet binası olarak kente kazandırdıklarını, yaşlı bakımevinin önümüzdeki birkaç yıl içinde hizmete açılacağını ve Cennet Tepesi’nde şeytan sofrası benzeri bir kafeteryanın yaz sezonuna yetiştirileceğini anlattı. Maddi anlamda Ayvalık’ın en büyük projelerinden olan çekek, marina ve yat limanından söz eden Başkan Ergin, projenin mevcut marinanın iki katı olacağını ifade etti. Yap işlet devret modeliyle ihaleye çıkılacak olan marinanın 25 milyon dolara mal olacağını dile getirdi.



Dördüncü mahalle evi



Önümüzdeki turizm sezonuna bisiklet yollarını yetiştireceklerini, tostçular çarşısının da yenileneceğini duyuran Başkan Ergin, Ayvlık’ın büyük projeleri arasında yer alan Kırlangıç projesinin de gelecek yıl tamamlanacağını bildirdi. Altınova’da kapalı pazaryerinin de kısa sürede bitirileceğini, Sarımsaklı ve Küçükköy imar planlarının kasım ayı meclisinde görüşüleceğini ifade eden Ergin, 4. mahalle evinin Hamdibey’de bir ay sonra açılacağını duyurdu.