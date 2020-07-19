18 İzmir ürünü tescil bekliyor

Şimdiye kadar boyoz, şambali, lokma, kumru ve enginar gibi toplam 18 ürünün tescillendiği İzmir’de, tam 17 ürün için de Türkiye Patent ve Marka Kurumu’na başvuru yapıldı.



‘Potansiyel kullanılmıyor’



İzmir Tulum Peyniri, Çeşme Kavunu, Kemalpaşa Kirazı ve Yarımada Hurma Zeytini gibi lezzetlerin tescil almayı beklediğini dile getiren İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Sosyoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Derya Nizam, “İzmir plaj turizmi açısından popüler bir destinasyon fakat İzmir’in kırsal turizm, ekolojik turizm ve gastroturizm gibi yerel ekonomiyi daha çok canlandıran turizm potansiyeli maalesef etkin kullanılmıyor. Topan Karakılçık Buğdayı gibi geçmişte yok olsa da son yıllarda artan talep nedeniyle ekim alanı giderek artan tarımsal ürünler var. İzmir’in bütünlüklü bir coğrafi işaret stratejisini geliştirmek gerekiyor. Bu çalışmalar, İzmir’in yerel kalkınma süreçleri açısından da büyük önem taşıyor” diye konuştu.



TESCİL BEKLEYENLER



Bergama Kağıdı (Parşömen), Bergama Tulum Peyniri, Bornova Kınalı Bamyası, Bornova Misketi Üzümü, Çavuşdağı Kuru Fasulyesi, Çeşme Kavunu, Efes Selçuk Osmancık Üzümü, Gümüldür Mandalinası, İzmir Tulum Peyniri, Karaburun Nergisi, Kemalpaşa Kirazı, Ödemiş Çekişte Zeytinyağı, Ödemiş Köftesi, Tire Beledi Dokuması, Tire Şiş Köfte, Türk Kahvesi, Yarımada Hurma Zeytini.



TESCİL ALANLAR



Bergama El Halısı, Bergama Graniti, Bergama Kozak Çam Fıstığı, Bozdağ Kestane Şekeri, Ege İnciri, Ege Pamuğu, Ege Sultani Üzümü, Görece Nazar Boncuğu, Güney Ege Zeytinyağları, İzmir Boyozu, İzmir Kumrusu, İzmir Lokması, İzmir Şambalisi, Kavacık Üzümü, Kuzey Ege Zeytinyağları, Ödemiş Patatesi, Seferihisar Mandalinası, Urla Sakız Enginarı.