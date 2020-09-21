18. yıl mutluluğu

Ilıca Hotel Spa Wellness Thermal Resort’taki kutlamada, çiftin çocukları Pars ve Simirna da mutluluğa ortak oldu. Evliliklerinin 18, birlikteliklerinin ise 25. yılını kutladıklarını söyleyen Biriçim Didem Özkardeş, “Bir ömür boyu mutluluk için çıktığımız yolculuğumuzda bizi yalnız bırakmayan dostlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.