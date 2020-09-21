BİST1.1120.12EURO8.970.13USD7.550.00ALTIN475.470.79
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri 18. yıl mutluluğu
    ABONE OL
    21.09.2020 - 00:02 |

    18. yıl mutluluğu

    İzmir’in önde gelen işadamlarından Ediz Özkardeş ile eşi Avukat Biriçim Didem Özkardeş, evliliklerinin 18. yılını dostlarıyla birlikte kutladı.

    18. yıl mutluluğu

    Ilıca Hotel Spa Wellness Thermal Resort’taki kutlamada, çiftin çocukları Pars ve Simirna da mutluluğa ortak oldu. Evliliklerinin 18, birlikteliklerinin ise 25. yılını kutladıklarını söyleyen Biriçim Didem Özkardeş, “Bir ömür boyu mutluluk için çıktığımız yolculuğumuzda bizi yalnız bırakmayan dostlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

     

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Çok acı olay! 5 aylık hamile kadın öldü, eşi yaralandı

    Çok acı olay! 5 aylık hamile kadın öldü, eşi yaralandı

    Milyonları kapsıyor! Yarım gün çalışana tam maaş...

    Milyonları kapsıyor! Yarım gün çalışana tam maaş...

    İkinci gönüllüde de yan etki görüldü

    İkinci gönüllüde de yan etki görüldü

    Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? (20 Eylül) AFAD - Kandilli son depremler listesi belli oldu

    Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? (20 Eylül) AFAD - Kandilli son depremler listesi belli oldu

    Sıradaki Haber