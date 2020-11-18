‘19 bin 500 binaya acil dönüşüm’

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “İzmir’de 19 bin 500 binanın acilen dönüştürülmesi gerekiyor” dedi.

‘10 GÜNDE İNCELENDİ’

İzmir’de depremden sonra, toplam 109 bin binayı ve 580 bin bağımsız bölümü 10 günde incelediklerini belirten Bakan Kurum, “Depremden kaynaklı ağır hasarlı ve yıkık bina sayısı 506. Kentte bizim tespitlerimize göre, yaklaşık 40 bin bağımsız bölümün acilen dönüştürülmesi gerekiyor, bu 19 bin 500 bina” dedi.

115 KONTEYNER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Koçarlı Belediyesi’ne 115 adet yeni çöp konteyneri hibe edildi. Bakan Murat Kurum, Aydın ziyaretinde görüştüğü, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan’ın isteğini yerine getirdi. Kaplan, başta Bakan Kurum olmak üzere, destekte emeği geçenlere teşekkür etti.