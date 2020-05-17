19 Mayıs ruhu evlere taşındı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ‘Başkanın Günlüğü’ dizisindeki en son paylaşımında, kentlilere bayrak asma çağrısında bulundu. Başkan Soyer, “Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy’un davetiyle Çeşme’de Turizm Gelişme Bölgesi projesi için sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve meslek odaları temsilcileri bir araya geldik. Farklı görüş ve önerilerin değerlendirildiği bu toplantının ortak akıl ve birlikte karar üretme anlayışı açısından çok değerli olduğunu düşünüyorum. 2 bin 341 aileye gıda paketi, 6 bin 565 çocuğumuza da süt ulaştırdık. Her türlü ekonomik sıkıntıya, darboğaza rağmen yılmadan çalışmaya devam edeceğiz. 23 Nisan’da asılan bayraklar biliyorum ki İzmir’de 19 Mayıs’a kadar inmez. Hadi bugünden itibaren 19 Mayıs ruhuyla eksik kalanları da tamamlayalım ve hiç bayraksız balkon bırakmayalım” ifadesini kullandı.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi korona günlerinde 19 Mayıs coşkusunu evlere taşıyor.



Dijital platformlardan yayınlanacak pek çok etkinliğin yanı sıra Çevrimiçi Hazine Avı adlı bir yarışma da düzenliyor.



19.19’da bitecek



Yedi saat 19 dakikalık Çevrimiçi Hazine Avı, öncelikle gençlerin olmak üzere tüm İzmirlilerin evlerinde keyifli bir bayram geçirmesini amaçlıyor. Yarışma resim, video, metin gibi çeşitli dosya formatlarıyla hazırlanmış şifreleri çözme ve her şifreyi çözdükten sonra verilecek görevi yerine getirme esasına dayanıyor. Yaş sınırlaması bulunmayan yarışma 19.19’da sona erecek.