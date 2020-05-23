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    HaberlerEge Haberleri 190 bin noktada ilaçlama sürüyor
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    23.05.2020 - 00:03 |

    190 bin noktada ilaçlama sürüyor

    İzmir Büyükşehir Belediyesi bütün bir yıla yaydığı haşereyle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

    190 bin noktada ilaçlama sürüyor

    368 personelden oluşan 26 ayrı ekip, 30 ilçede kayıt altına alınan 190 bin noktada düzenli olarak ilaçlama yapılıyor. İlaçlama yapılan noktalar arasında kış aylarında sivrisinek, karasinek ve hamam böceklerinin potansiyel üreme alanı olarak belirlenen sulak alanlar, süs havuzları, fosseptikler, içinde su bulunan bodrumlar, kanal kapakları, ızgaralar, dere kenarları ve çöp konteynerleri bulunuyor. Bahar ve yaz aylarında ise haşereyle mücadele hem açık hem da kapalı alanlarda devam ediyor.

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