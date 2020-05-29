1928 Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş, ilçede başka takımların açtığı futbol okullarına isyan etti: Bu semt sahipsiz değil

TFF 3. Lig’in İzmir temsilcisi 1928 Bucaspor’un genç Başkanı Cihan Aktaş, İzmir’deki diğer futbol kulüplerinin Buca’da futbol okulu açtığını ve belediyenin de buna onay verdiğini iddia ederek isyan etti. Buca ilçesinin sınırları içinde Buca Belediyesi’ne ait halı sahaların başka takımlara verildiğini ileri süren kulüp Başkanı Aktaş, “Buca Belediyesi’ne ait olan tesislerin kullanılarak rakip takımların spor okulu açmasını doğru bulmuyoruz. Takımımız bu kadar ivme yakalamışken önünün kesilmesi kabul edilemez. Bu sınırlar eskiden olduğu gibi sadece Bucalıların takımına ait olmalı” diye konuştu.



‘Müsaade edilmemeli’

Buca Belediyesi’nin kendisine ait olan veya ilçede başka kurumlara ait olan halı sahaların, rakip takımların işletmesine geçmesine müsaade etmemesinin gerektiğine dikkat çeken sarı lacivertli Kulüp Başkanı Aktaş, sosyal medya paylaşımına Buca Belediyesi’ni ve Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ı da etiketleyerek, “Şu iyi bilinmeli ki ne pahasına ve ne şekilde olursa olsun, başka takımın spor okullarına göz yummayacağız. Biz başka ilçelerde spor okulu açamıyorsak, başka kulüpler de bizim semtimizde açamaz. Bu takım küme düşerken binlerce taraftar önünde oynadı. Ne Bucaspor ne de semt sahipsiz değildir. Buca ilçesinin takımının adında Buca kelimesi geçmiyorsa, spor okulu açmasını kesinlikle kabullenemiyor ve var olanları da istemiyoruz” dedi.