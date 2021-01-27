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    HaberlerEge Haberleri 2.6 milyar lira destek verildi
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    27.01.2021 - 00:04 |

    2.6 milyar lira destek verildi

    2.6 milyar lira destek verildi

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, pandemi döneminin başından itibaren İzmir’de Sosyal Koruma Kalkanı altında yapılan yardımları açıkladı, “Yüzbinlerce vatandaşımız 2 milyar 685 milyon lirayı aşan nakdi desteklerden faydalanmıştır. Her fırsatta ‘İzmir’in Ankara tarafından hak ettiği önemi görmediği’ yalanına sarılarak bu algıyı oluşturmaya çalışanların çabalarının beyhude olduğunun en somut örneği bu verilerdir. Hem ülke genelinde hem de İzmir’imizde Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, ilgili kurumlarımızla milletimizin yanında olmayı sürdürüyoruz” dedi.

    Uşak’a kutlama

    AK Parti Uşak 7. Olağan İl Kongresi’ne de katılan Dağ, görev alacakların partiyi 2023 seçimlerine götüreceğine işaret etti, “Sonrasında 2024 yerel seçimleri gelecek. Bu uzun meşakkatli dönemlerinde ailelerinden, çocuklarından, eşlerinden fedakarlık yapmak durumunda kalacaklar” diye konuştu.

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