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    HaberlerEge Haberleri 2 bin öğrenciye tablet
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    26.09.2020 - 00:02 |

    2 bin öğrenciye tablet

    Pamukkale Belediyesi, uzaktan eğitime katkı sunmak için ihtiyaç sahibi iki bin öğrenciye destek verecek

    2 bin öğrenciye tablet

    Başkan Avni Örki, öncülüğünde eğitime tam destek veren Pamukkale Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi çocuklara ücretsiz tablet dağıtacak. Hiçbir öğrencinin eğitimden geri kalmasına gönüllerinin razı olmayacağını ifade eden Başkan Örki, “Pandemi ile birlikte artık ‘uzaktan eğitim’ dönemi başlamış oldu. Devletimiz bütün imkanlarıyla bu konuda seferber oldu. Biz de uzaktan eğitime erişemeyen öğrencilerimizi tespit ediyoruz. Bu öğrencilerimizden ihtiyaç sahibi olanların tabletlerini belediye olarak biz temin ediyoruz. Toplam 2 bin tablet dağıtacağız” diye konuştu.

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