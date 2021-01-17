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    HaberlerEge Haberleri 20 ayda 90 milyon ödedi
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    17.01.2021 - 00:01 |

    20 ayda 90 milyon ödedi

    Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, 20 ayda 90 milyon lira borç ödendiğini açıkladı.

    20 ayda 90 milyon ödedi

    Göreve gelir gelmez 170 milyon liralık borç yüküyle karşılaştıklarını belirten Başkan Uygur, göreve gelir gelmez hem faizleri hem de ana para taksitlerini ödemeye başladı. Pandemi sürecinde İller Bankası gelirlerinin ciddi oranda azalmasıyla, sıkıntı yaşayan Torbalı Belediyesi buna rağmen borçları eritti.


    Borcu 80 milyona kadar düşüren Başkan Uygur, “Seçim döneminde ‘Biz bu borcu da öderiz, bu enkazı da kaldırırız’ sözümüzü gerçeğe dönüştürüyoruz” dedi.

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