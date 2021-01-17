20 ayda 90 milyon ödedi

Göreve gelir gelmez 170 milyon liralık borç yüküyle karşılaştıklarını belirten Başkan Uygur, göreve gelir gelmez hem faizleri hem de ana para taksitlerini ödemeye başladı. Pandemi sürecinde İller Bankası gelirlerinin ciddi oranda azalmasıyla, sıkıntı yaşayan Torbalı Belediyesi buna rağmen borçları eritti.



Borcu 80 milyona kadar düşüren Başkan Uygur, “Seçim döneminde ‘Biz bu borcu da öderiz, bu enkazı da kaldırırız’ sözümüzü gerçeğe dönüştürüyoruz” dedi.