20 bin kişi iş sahibi olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaret ettiği tarihi ilçe, birbirinden önemli projelerin hayata geçmesiyle kabuğunu kıracak. Batı Anadolu Serbest Bölgesi’nin açılmasıyla da, ilçede işsizlik sorunu tamamen sona erecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ağırlayan Kuzey Ege’nin ve Bakırçay’ın merkezi konumundaki Bergama, ekonomide zıplamanın eşiğinde gün saymaya başladı. Erdoğan’ın müjdeleri arasındaki, Batı Anadolu Serbest Bölgesi Bergama Aşağıkırıklar Mahallesi’nde 2.5 milyon metrekare alanda kurulacak. Bu proje ile işsizliğin sorun olmaktan çıkacağını belirten Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Bu tesis Bergama’yı değil, Bütün Ege’yi doyuracak, öncü lokomotif bir proje” dedi.

Bergama’nın kabuğunu kırıp, yıldızının parlayacağı bir döneme gelindiğine dikkat çeken Başkan Koştu, “Bu durum tesadüfi değil. 18 yıldır Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde planlı şekilde yapılan yatırımların sonucu. Kuze Ege Çandarlı Otoyolu’nu hizmete açan Cumhurbaşkanımız, kuzey rüzgârının Bergama için esmesinin fitilini de ateşledi. Ekonomiye ve nihayetinde kazanca dönüşen yatırımlar yol ile başlar. Yolumuz açıldı. Şimdi sırada Batı Anadolu Serbest Bölgesi var. Kamulaştırma çalışmalarının tamamlandığı bu proje, 20 bin kişiye istihdam sağlayacak. İlçemizde işsizlik sorun olmayacak. Proje, Batı Anadolu’yu ihracat merkezi yapacak. Sadece Bergama değil, Ege için de lokomotif bir proje” dedi.

Erdoğan’ın Bergama’da müjdelediği projeler arasında Kuzey Ege Konteyner Limanı’nın 2. Etap inşaatına başlanması olduğuna dikkat çeken Koştu, “Konteyner Limanı tamamlandığında Bergama ve Bakırçay Havzası ülkemizin en önemli lojistik merkezlerinden biri olacak. Yine otoyol, Batı Anadolu Serbest Bölgesi ve Çandarlı Kuzey Ege Konteyner Limanı ekonomik planlama ve ekonominin üçlü saç ayağı olarak birbirini tamamlayacak. Projeler tamamlandığında herkes rahat nefes alacak” dedi. Cumhurbaşkanı’nın, Bergama için verdiği müjdelerin ilçe için vizyon proje olduğuna dikkat çeken Koştu, “Cumhurbaşkanımız iki önemli projenin müjdesini verdi. Şehir stadyumunun taşınıp yerine Millet Bahçesi yapılması, Selinos Deresi’nin ıslah edilip, turizme kazandırılması için çalışmaların başlayacağını söyledi” dedi.

Destek sürecek

Bergama’nın hak ettiği konuma Başkan Koştu başkanlığında geleceğini söyleyen Erdoğan, “Hakan kardeşimiz bir taraftan ilçemizi güzelleştirirken, diğer taraftan da yılların ihmalini giderecek adımlar atacak. Bu zorlu ve önemli görevde şahsım, tüm milletvekili arkadaşlarım hep birlikte yanında olacağız, gereken desteği veriyoruz, vermeye devam edeceğiz” dedi.

Gondolla gezilecek

Cumhuriyet Meydanı’nda halka hitap eden Erdoğan, Bergama Selinos Deresi ıslah çalışmasını, alana kurulan dev ekrandan vatandaşlara gösterdi, günün müjdesini verdi, “Selinos Deresi’ni ıslah edip halkımızın ve turizmin hizmetine sunacağız. Bu proje ile tarihi dereyi, kenarında gezinti alanlarının yer aldığı ve hatta gondolların yüzdüğü bir alan haline getireceğiz” dedi.

Bergama için ikinci büyük projenin de müjdesini veren Erdoğan, “Şehir merkezindeki stadyumu taşıyıp, yerine sosyal donatıları, yeraltı otoparkı ile Millet Bahçesi yapıyoruz. Burada bulunmaktan mutluyum.

31 Mart’ta AK Parti’yi yüzde 49 ile iktidargetirdiğiniz için teşekkürler. Bergama, gönül belediyeciliğiyle tanıştı” diye konuştu.

Bergama, Koştu ile hizmete kavuşacak

Son Başbakan, İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, “Cumhurbaşkanımız Bergama’ya eli boş gelmedi. İzmir’i Bergama’ya bağlayan otoyolun açılışını yaptı. Bergama uzun yıllardan sonra yerel seçimlerle beraber ‘AK Parti ve Gönül Belediyeciliği”’dedi. Koştu’yu başkan seçti. Destek ve güveniniz için size teşekkür ediyoruz. Şimdi sıra Koştu’da. Bergama Koştu ile özlediği hizmetlere kavuşacak, Bergama’yı İzmirimiz’in en güzel ilçelerinden biri haline getirecek” dedi.

PROJELERİN 12 TANESİ TAMAM 18’İ DE YOLDA

YAPILAN HİZMETLER

- Bergama’ya 192 derslikli 17 okul ve 7 pansiyon yapıldı.

- Ege Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu’na Egetal Tarımsal Analiz Laboratuvarı, 3 bilgisayar laboratuvarı, eğitim-öğretim program laboratuvarı ve uygulama alanları kazandırıldı.

- 2002’den bugüne Bergama’ya 140 milyon liralık ayni ve nakdi yardım yapıldı.

- Bergama’ya doğalgaz getirildi.

- 661 orman köylüsüne 17 yılda 10 milyon lira ferdi proje kredisi verildi.

- 10 köye 33 bin 500 adet ceviz, badem, kestane ve zeytin gibi gelir getirici fidan dikildi.

- 216 kilometre orman yolu ve 2 adet köprü yapıldı.

- 17 köyün ulaşımını sağlayan Sindel Köprüsü ilçeye kazandırıldı.

- Şadırvan Camisi, Selçuklu Minaresi, Hacı Hekim Camisi, Hacı Hekim Hamamı ve Kurşunlu Camii ile Mescitaltı Mescidi’nin restorasyonlarını yapıldı.

- Çiftçiye 413 milyon liralık tarımsal destek verildi.

- 2003’ten bugüne kadar 5 baraj ve 2 gölet tamamlandı.

- 6 sulama tesisi inşa edildi, 7 bin 300 dekar tarım arazisi sulamaya açıldı.

YAPILACAK HİZMETLER

- Şehir stadı yerine Millet Bahçesi.

- Selinos Deresi ıslah edilip, turizme kazandırılacak.

- Aşağıkırıklar Mahallesi’ne Batı Anadolu Serbest Bölgesi inşa edilecek, 20 bin kişiye istihdam sağlayacak.

- Konteyner Limanı, bölgenin lojistik merkezi olmasında etkili olacak.

- 200 yataklı Bergama Devlet Hastanesi ile altı sağlık tesisi inşa ediliyor.

- Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi ek binası yapılıyor.

- Ağız ve diş sağlığı merkezi, aile sağlığı merkezi ile toplum ruh sağlığı merkezi proje çalışması sürüyor.

- Bergama Kırcalar sulamasının ikmal ihalesi bu yıl yapılacak.

- 12 kilometre daha orman yolu yapılacak.

- Paketleme ve depolama konusunda 3 projeye 2 milyon liralık hibe desteği sağlanacak.

- 2 bin yıllık tarihi tonozlar ve Kozak çevreyolu süratle yapılacak ve koruma altına alınacak.

- Bergama Çevreyolu’nun ikinci etap ihalesi bitti.

- Adnan Menderes Bulvarı bisiklet yolu, kaldırım ve ışıklandırması yeniden düzenlenecek.

- Yüksek Öğrenim Öğrenci yurdu inşaatı kısa sürede başlayacak.

- Derslik sayısının artması için proje çalışması başlıyor.

- TOKİ, 293 aileyi ev sahibi yapacak.

- Aliağa-Bergama arası doğalgaz boru hattı döşemesi eylül ayında başlıyor.

- Sosyal Hizmet Merkezimiz ve İŞKUR hizmet ofisi, Bergama’ya kazandırılacak.

İLÇEYE TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKETİ AÇILACAK

Bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması konusunda 3 projeye 2 milyon liralık hibe desteği sağlanacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bergama’ya Tarım Kredi Kooperatif marketi açacağız. Batı Anadolu Ege Serbest Bölgesi, Aşağıkırıklar Mahallemiz’de faaliyetlerine başlıyor. Binlerce gencimiz istihdama kavuşacak. Çandarlı Kuzey Ege Konteyner Limanı’nın 2. etap inşaatlarına başlıyoruz. Siz bizim yanımızda durdukça, biz de sizin için koşmaya, koşturmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.