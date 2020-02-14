20 yıl sonra Torbalı’da

Peugeot, Citroën, DS ve Opel markalarını bünyesinde bulunduran Groupe PSA’nın Türkiye Başkanı Olivier Cornuaille Torbalı’da, Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun ile bir araya geldi; Opel’in ilçedeki fabrikasını Groupe PSA’nın Avrupa’daki stratejik yedek parça dağıtım deposu haline getirmek için yatırıma başladıklarını açıkladı. 2000 yılında kapanan tesisin tekrar Torbalı’da faaliyete geçmesinden mutluluk duyduklarını belirten Olgun, “Torbalıdaki otoyol, otoban ve tren yolu bağlantılarımızla çok uygun bir lojistiğimiz var. Havalimanına 15 dakika, limana 40 kilometre mesafedeyiz. Ankara-İzmir hızlı tren hattına bağlantımız var. İstanbul-İzmir otoyoluna da bağlantımız olacak. Kemalpaşa Lojistik Kent’e 40 kilometre uzaklıktayız. Torbalı, Opel’in geldiği 1989’dan sonra sanayileşmeye başladı” dedi.

Olgun’a teşekkür

Olgun’a yatırıma verdikleri önemden dolayı teşekkür eden Cornuaille de, Opel’in Torbalı arazisini Groupe PSA’nın Avrupa’daki stratejik yedek parça dağıtım merkezi haline getirmek için yatırıma başladıklarını ifade etti, “Groupe PSA, Türk ekonomisine ve pazarına inanıyor. Biz Torbalılı olduk, bu bölgeyi seviyoruz. Geçmişte güzel işler yaptık, yeni dönemde de Torbalı Groupe PSA’nın önemli merkezlerinden birisi olacak” diye konuştu. Opel Türkiye, 1989 yılında 40 milyon mark yatırımla yüzde 100 yabancı sermaye olarak Torbalı’da kuruldu. Tesisin devreye girdiği 1990 yılında Opel, bin 156 otomobil monte etti. Bir yıl sonra adet 6 binin üzerine çıktı.