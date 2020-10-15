200 bin 506 km yol gitti

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Mobil Ofis Hizmet Aracı’yla kentin nabzını tutmaya devam ediyor. Günel’in son durağı Davutlar Mahallesi oldu. Sorun yaşanan bölgeleri dolaşan başkan Günel, mahalledeki alt ve üst yapı problemlerini Aydın Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde en yakın zamanda çözüme kavuşturacaklarını belirtti. Vatandaştan gelen talepleri tek tek not aldı.

50 bin metrekare

Davutlar Mahallesi’ne 2020 yılı içinde toplam 50 bin metrekare yol yapıldığını belirten Başkan Günel, “Göreve geldiğimizden bu yana sıcak asfalt, sathi kaplama ve parke taşı olmak üzere toplam 50 bin metre kare yol yaptık. Ayrıca Davutlar Mahallesi’ni daha yeşil bir görünüme kavuşturmak için de önümüzdeki günlerde Fatih Caddesi ve Efeler Sokak’ta birer yeni park alanı oluşturacağız” dedi. ‘Belediye başkanının makamı sokaklardır” diyen Günel, mobil hizmet aracıyla 17 ayda 200 bin 506 kilometre yol katettiğini söyledi.

Şoförleri dinledi

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Şehiriçi Toplu Taşıma Araçları Kooperatifi yöneticileri ve üyeleriyle kahvaltıda buluştu. Şoförlerin sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Günel, trafikle ilgili aksaklıkların giderilmesi için çalışmaya devam ettiklerini belirtti, “Trafik Sakinleştirme Projesi ile ilgili sert eleştirileri çok yersiz buluyorum. Proje henüz tamamlanmış değil. Kuşadası trafiğinin nasıl sakinleştiğini proje tam anlamıyla bittiğinde göreceksiniz” diye konuştu.

Kardeşe destek

Kuşadası Belediyesi, kentin tarihi simgelerinden Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı’na, Karabağ’ı Ermenistan işgalinden kurtarmak için harekât başlatan Azerbaycan’a destek vermek amacıyla Türk ve Azerbaycan bayrakları astı. Başkan Ömer Günel, “Ermenistan’ı kınıyorum. Kardeşimiz Azerbaycan halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Kuşadası olarak her zaman onların yanındayız” dedi.