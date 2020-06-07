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    HaberlerEge Haberleri 2020’nin ilk Mavi Bayrak’ı Çeşme’ye
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    07.06.2020 - 00:00 | | YUSUF ÇINAR

    2020’nin ilk Mavi Bayrak’ı Çeşme’ye

    5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde kapılarını açan Boyalık Beach Çeşme Otel, aynı gün hem Türkiye’ye hem de ilçeye 2020’nin ilk Mavi Bayrak ödülünü kazandırdı.

    2020’nin ilk Mavi Bayrak’ı Çeşme’ye

    Bayrağı teslim alıp göndere çeken Otel Genel Müdürü Orhan Belge, “Bugün, 2020 yılının ilk Mavi Bayrak’ını göndere çekmek bize gurur verdi. Maksimum önlemler ve hijyen odaklı düzenlemeler ile 2020 sezonunun startını verdik. Bilimsel veriler ışığında aldığımız önlemlerle konuklarımızın hem güvenli hem de huzurlu bir tatil yapmalarını sağlayacağız” dedi. 

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