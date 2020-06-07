07.06.2020 - 00:00 | | YUSUF ÇINAR
2020’nin ilk Mavi Bayrak’ı Çeşme’ye
5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde kapılarını açan Boyalık Beach Çeşme Otel, aynı gün hem Türkiye’ye hem de ilçeye 2020’nin ilk Mavi Bayrak ödülünü kazandırdı.
Bayrağı teslim alıp göndere çeken Otel Genel Müdürü Orhan Belge, “Bugün, 2020 yılının ilk Mavi Bayrak’ını göndere çekmek bize gurur verdi. Maksimum önlemler ve hijyen odaklı düzenlemeler ile 2020 sezonunun startını verdik. Bilimsel veriler ışığında aldığımız önlemlerle konuklarımızın hem güvenli hem de huzurlu bir tatil yapmalarını sağlayacağız” dedi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Antifa'nın gerçek yüzünü gördükCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Başkanı Donald Trump'ın, siyahi Amerikalı George Floyd'un ölümüyle başlayan protestoların ardından "terör örgütü" olarak tanımayı planladığını belirttiği Antifa ile ilgili "Suriye'deki terörist gruplarla iş birliği içinde dünya çapında şiddetli saldırılar gerçekleştiren Antifa'nın gerçek yüzünü gördük." ifadelerini kullandı.