2020’nin ilk Mavi Bayrak’ı Çeşme’ye

Bayrağı teslim alıp göndere çeken Otel Genel Müdürü Orhan Belge, “Bugün, 2020 yılının ilk Mavi Bayrak’ını göndere çekmek bize gurur verdi. Maksimum önlemler ve hijyen odaklı düzenlemeler ile 2020 sezonunun startını verdik. Bilimsel veriler ışığında aldığımız önlemlerle konuklarımızın hem güvenli hem de huzurlu bir tatil yapmalarını sağlayacağız” dedi.