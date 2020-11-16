2020’nin ‘Miss Model’i Chicago’dan geldi

Miss & Mr Model Of Turkey 2020 finalinde Chicago doğumlu 16 yaşındaki Ceyda Toyran Miss Model seçildi. Erkeklerde de 1.92 boyundaki Bursalı Mümin Karaçil Mr Model oldu. İkinciliği kızlarda Kardelen Güdücü erkeklerde Furkan Kilci; üçüncülüğü ise kızlarda Ceren Gezer, erkeklerde Musa Çakmak kazandı.

İlk kez düzenlendiği 2001 yılından bu yana sektöre birçok başarılı ismi kazandıran prestijli modellik yarışması Miss & Mr Model of Turkey’nin finali önceki akşam İstanbul Klein’de yapıldı. Rönasans Ajans tarafından Akif Örük öncülüğünde düzenlenen yarışmaya Türkiye’nin dört bir yanından başvuran bin 400 aday arasından finalde yarışmaya hak kazanan 14 genç erkek ve 14 genç kız, birincilik tacını takmak için podyumda ter döktü.

Sunuculuğunu Yunus Günce ve Ece Begüm Yücetan’ın yaptığı yarışmada jüri koltuğunda ise; Simge Tertemiz, Zeynep Mansur, Dr.Farzan Malakzadeh, Miss & Mr Model 2019 birincileri Çağla Pekmezci ve Ali Öner oturdu.

Pandemi kuralları çerçevesinde seyircisiz olarak düzenlenen yarışmada İzmir’de yaşanan deprem sebebiyle de konser ve dans gösterileri yapılmadı.