2021 reform yılı olsun

İzmir iş dünyasının önde gelen STK’ları, uzun süredir talep ettikleri ekonomideki yapısal reformlar için pandeminin yaralarının sarılacağı 2021’in çok uygun olduğunu dile getirdi. Küçülen ya da kapanan işletmelere desteklerin de artarak sürmesini talep etti.

2021 yılının Türkiye’nin yaralarını hızla sarabileceği potansiyeli taşıdığını belirten BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, “Güvenin yeniden tesis edildiği, hukukun üstünlüğüne saygılı bir Türkiye, 2021 yılında Avrupa üretim ekonomisinin özel ilgi göstereceği bir ülke olacaktır” dedi. EGSD Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul da, “Üretimin ve ihracatın arttığı, ülkeye döviz girişinin yukarı yönlü bir grafik çizdiği bir 2021 beklentimizi gerçekçi hale getirmek istiyorsak dış ilişkilerde yapıcı bir ülke ve başta hukuk olmak üzere evrensel ilkelere bağlı bir Türkiye çizgisi yakalamak durumundayız” diye konuştu.

Hukukun üstünlüğü

İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Betül Sezgin ise, “Kovid-19 aşısının yapılmaya başlanması ile 2021 yılının ilk çeyreğinden sonra küresel bazda da ulusal bazda da bir ayağa kalkma, istihdam başta olmak üzere ihracat ve üretimde hızlı bir toparlanma bekliyoruz. Ülkemizin piyasalardaki güvenilirliğini artıracak başta hukukun üstünlüğü olmak üzere yapısal reformların artık uygulanmasını umuyoruz” ifadelerini kullandı.

Değişme hazırız

Refah dolu bir Türkiye dileyen EGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Duha Baran, “Aşılama ile gerileyecek salgın sonrası Türkiye’nin hızlı büyüyeceğini, işsizlik rakamlarının etkili bir şekilde aşağı yönlü seyredeceğini, ekonomi idaresindeki değişiklikle Türk Lirası’nın değer kazanacağı en önemli sağlıklı olacağımız bir 2021 yılı hayal değil” dedi.

2021’de yeni iş yapma biçimlerinin daha da gelişeceğini dikkat çeken KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Seçil Beydemir Kaynak ise, “Dijitalleşme de atılmak zorunda kalınan adımlar başta online alışveriş kültürünün gelişmesine, dijital pazarların büyümesine neden oldu. Ülkemizin de özellikle dinamik yapısı ve Avrupa piyasalarına yakınlığı nedeniyle büyük bir avantajı olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

İKKB Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter, “2021 yılına gelirsek, ekonomik anlamda küresel bir köy olan dünyada güçlü bir Türkiye olarak yer almak istiyorsak, öncelikli eğilmemiz gereken konunun Türkiye’ye olan güveni yeniden inşa etmek olmalıdır. Bunun yolu da hukukun üstünlüğü, kişisel hak ve özgürlükler, insan haklarına saygılı bir yönetim biçiminin tesis edildiği bir ülke olmaktan geçiyor” dedi.

İkinci yarı umutlu

TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Melih Sebastien Durmuş, “Aşı eliyle hayatımızdan çıkması beklenen covid-19 sonrası Türkiye’nin hızlı bir toparlanma sürecine gireceğine inanıyor, özellikle 2021 yılının ikinci yarısından itibaren istihdamı artan, sanayi ve tarımda üretim oranı yükselen, hizmetler sektöründe pandeminin açtığı yaraları sararak katlanarak büyüyen bir Türkiye beklentimiz gerçekçi olarak ortada duruyor” ifadelerini kullandı.