2021 rezervasyonu şimdiden başladı

Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği (KODER) Başkanı Tacettin Özden, “Ağustos ayı ile birlikte turist akını olmaya başladı. Özellikle İngiliz misafirlerimiz yüzümüzü güldürdü. Balkan ülkelerinden de küçümsenmeyecek sayıda ziyaretçi geldi. 2021 sezonu için rezervasyon almaya başladık” dedi. Kuşadası Ticaret Odası (KUTO) Başkanı Serdar Akdoğan ise, “Kuşadası; Belarus, Rusya ve İngiltere gibi seyahat izni veren ülkelerden gelen turistlerin yanı sıra daha çok yerli misafirleri ağırladı. Bu sene kentimizi yüzde 65 yerli, yüzde 35 oranında da yabancı turist ziyaret etti” diye konuştu.

4 ayın değerlendirmesi

Kuşadası’nı haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan 4 aylık dönemde en çok İngiliz, Alman, Bulgar, Sırp ve Ukraynalı turistler ziyaret etti. İç pazarda ise özellikle İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyükşehirlerden kente yazlıkçı akını oldu. Kentte ‘Güvenli Turizm Sertifikası’ alarak hizmet veren otellerin doluluk oranı yüzde 75’lere kadar çıktı. l EŞBER OKAYER DHA