‘2021’de borçları kapatacağız’

Göreve geldiği ilk 500 günde hayata geçirdiği hizmet ve projelerini anlatan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, siyasi parti yönetimleri, sivil toplum kuruluşları ve belediye personellerinden sonra basın mensuplarıyla bir araya geldi. Başkan Gümrükçü, belediyenin temel görevleri arasında yer alan alt ve üstyapı hizmetleri, park ve çevre düzenlemelerinin yanısıra eğitim, sanat, spor, kültür, sosyal yardımlaşma ve pandemi sürecinde hayata geçirilen hizmetler hakkında detaylı bilgilendirme yaptı.

Mali disiplin sağlandı

Başkan Gümrükçü, “6 ayda 166 milyon olan bütçemizi 180 milyona çıkardık. 19 milyonu piyasa borcu olmak üzere toplam 41 milyon borç ödedik. Kurduğumuz kooperatifle kadınların ekonomik bütçesine katkı sağladık. 2021 yılında belediyenin bankalara ve özel sektöre borcunu tamamen bitireceğiz. Ayrıca, vatandaşlarımız imar ve ruhsat işlerini artık belediyeye gelmeden internet üzerinden halledebilecekler. Aldığımız drone araçlarıyla mahallelerimizin üstyapı sorunlarını üç boyutlu olarak tespit ediyoruz. Muhtarlarımızın da dahil olduğu Cell Center sistemiyle halkımızın taleplerini tek bir merkezde topluyoruz” dedi.

2021’de hazır

Uluslararası çalışmalara önem verildiğini vurgulayan Başkan Gümrükçü, “Avrupa Konseyi Partner Kenti ödülünü aldık. Gediz Deltası UNESCO yoluna girdi. Çiğli tramvayının hızlanması için bir lobi çalışması yaptık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer ve AK Parti İzmir Milletvekilimiz Hamza Dağ’ teşekkür ederim. Çiğli tramvayı, Karşıyaka tramvayının devamı olacak. 2021’de Çiğli’nin tramvayı olacak” diye konuştu.