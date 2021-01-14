‘2021’de hedef daha büyük’

EİB Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, 2020 yılında pandemi nedeniyle doğal ürünlere ilginin arttığını, bu trendin 2021 yılında da devam etmesini beklediklerini kaydetti.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, 2021 yılı için 1 milyar 200 milyon dolar ihracat hedeflediklerini kaydetti. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, kanatlı eti ve süt ürünleri sektörlerinin 2020 yılında Çin’e ihracat vizesi aldığını, su ürünlerinde de Çin’e ihracat izni almak için 2021 yılında çaba göstereceklerini ifade etti. Ege Tütün İhracatçıları Birliği Başkanı Ömer Celal Umur, 2021 yılında 1 milyar dolar ihracat hedefi ortaya koydu.

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Terci, 2021’de yüzde 10 ihracat artışı hedeflediklerini belirtti. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, “Bizim ürünlerimize tüm dünyada talep her yıl artıyor. Tek sıkıntımız, küresel ısınmaya bağlı olarak artan kuraklık belki önümüzdeki yıllarda olumsuzluklara neden olabilir” tespitinde bulundu. Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı, 2020 yılında odundışı orman ürünlerinin 90 milyon dolardan 103 milyon dolara yükseldiği bilgisini verdi, “Hedefimiz, ihracat rakamlarımızın en az yüzde 10 üzerine çıkmak” diye konuştu.

Eğitime devam!

İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD), Akademi Eğitimleri’yle üyelerine ufuk açmayı sürdürüyor. 2021 yılının ilk konuğu, Aliexpress Türkiye Genel Müdürü Yaman Alpata ve Aliexpress İş Geliştirme Müdürü Ece Gür oldu, “Aliexpress’te mağaza nasıl açılır?” sorusuna yanıt verdi.

Toplantının açılışında konuşan İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Betül Sezgin, “Pandemi, yeni iş yapış biçimlerini hayatımıza soktu. Bunlardan biri belki de en önemlisi online alışveriş ve e-ticaret. e-ihracatın ne olduğunu öğrenmek isteyen üyelerimize destek olmak istedik” diye konuştu. Aliexpress Genel Müdürü Yaman Alpata, dünya genelinde 200’ün üzerinde ülkeye satış yaptıklarını söyledi. Türkiye İş Geliştirme Müdürü Ece Gür de, diğer küresel e-ticaret platformlarına göre daha düşük komisyon bedelleriyle çalıştıklarını söyledi.