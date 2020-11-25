2021’de suya hem zam hem yatırım

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (İZSU) 2021 Mali Yılı Performans Programı ve Bütçe Tasarısı görüşmelerinde, 3 milyar 164 milyon 177 bin liralık bütçe belirlendi, yeni yıldan itibaren geçerli olacak şekilde suya yüzde 15 zam yapılması kararlaştırıldı.

Bütçenin 1 milyar 200 milyon liralık bölümünün yatırımlara harcanacağı belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Bütçemizdeki gelir oranı 2 milyar 160 milyon lira. Popülist olan bir belediye 2 milyar 160 milyon lira gider bütçesiyle hiç borçlanmadan yoluna devam eder. Biz risk alıp 1 milyar 200 milyon gibi bir rakamla yatırım yapıyoruz, borçlanıyoruz. Bunun popülizm olmadığını çok net ifade etmek isterim” dedi. İZSU bütçesinde yüzülebilir Körfez hedefiyle ilgili projelerin de olduğunu söyleyen Soyer, şöyle konuştu:

Körfez temizleniyor

“İç Körfez’de tespit edilen temizlik değerlerinde ışık geçirgenliği yüzde 75.83, oksijen miktarı 5.71 miligram/ litre olmuş. Bu, Körfez’in temizlenmekte olduğunun göstergesidir. 2021’de de 126 kilometre yağmur suyu ve atık su ayrıştırma hattı yapımına başlayacağız. 2022’de ise 250 kilometrelik hattın proje ihalesine çıkıyoruz. 2023’de 376 kilometrelik yağmur suyu atık su ayrıştırma projesi tamamlanmış olacak. Bu 376 kilometrelik proje, Körfez’e gelen kanallarla ilgilidir. Körfez’e gelen kanalların tamamını ayrıştırdığımızda, yani Körfez’e atık su değil sadece yağmur suyunun akmasını sağladığımızda yüzülebilir Körfez ile ilgili önemli bir aşama kaydetmiş oluyoruz” dedi.

Yüzde 15’lik zammı eleştiren AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal ise, “Bu yıl 1 Ocak ve 1 Eylül’de yapılan zam toplam yüzde 40-45 civarında. Şimdi de 1 Ocak 2021 itibarıyla yüzde 15, ardından 15 Temmuz itibarıyla de yüzde 10 civarında zam yapılıyor. Bu 2 yıllık süreç içinde suya yapılan zam oranı toplam yüzde 70” dedi. Hızal, İZSU’nun 3 milyar liralık devasa bir bütçeye sahip olmasına rağmen iyi yönetilmediğini, yaz aylarında kentin bir çok ilçesinde çeşmelerden su akmadığını savundu.

Maliyetler artıyor

Göreve geldiği günden bu yana suya yüzde 26.75 zam yapıldığını ifade eden Soyer de, “Nasıl yüzde 70’lere varıldı anlamadım. Temmuz ayında bir zam yapılacaksa oturulur konuşulur” ifadelerini kulandı. CHP Grup Sözcüsü Nilay Kökkılınç ise, “Enerjide yüzde 26, dövizde yüzde 40 artış var. Maliyetlerin bu kadar yükseldiği ekonomik şartlarda su fiyatının yüzde 15 gibi makul bir seviyede artırılmasını çok doğal karşılamak gerekiyor. İZSU; devletten, İller Bankası’ndan ve Büyükşehir’nden destek almıyor. Tek geliri su faturaları” diye konuştu.