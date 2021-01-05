2021’de tesisler peş peşe açılacak

Ayrıca Karabağlar Gençlik Merkezi’nin temeli de 2021’de atılacak. Başta amatör futbol kulüpleri olmak üzere sporun farklı dalıyla uğraşanlar, modern tasarımı ve altyapısıyla dikkat çeken Karabağlar Gençlik Merkezi’nden yararlanma olanağı bulacak. “Bireylere değil, topluma hizmet anlayışıyla çalışıyoruz” diyen Başkan Muhittin Selvitopu, “Amacımız modern ve yaşanabilir bir Karabağlar yaratmak” diye konuştu.