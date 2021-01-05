BİST1.4951.27EURO9.090.07USD7.42-0.01ALTIN463.532.33
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri 2021’de tesisler peş peşe açılacak
    ABONE OL
    05.01.2021 - 00:03 |

    2021’de tesisler peş peşe açılacak

    Karabağlar Belediyesi, yeni yılın ilk yarısında Kibar Çok Amaçlı Tesis, Tahsin Yazıcı Kültür Merkezi, Nasrettin Hoca Çocuk Bilim Kültür ve Sanat Merkezi, Mobilyacılar Çıraklık Eğitim Merkezi gibi projelerini hizmete açacak.

    2021’de tesisler peş peşe açılacak

    Ayrıca Karabağlar Gençlik Merkezi’nin temeli de 2021’de atılacak. Başta amatör futbol kulüpleri olmak üzere sporun farklı dalıyla uğraşanlar, modern tasarımı ve altyapısıyla dikkat çeken Karabağlar Gençlik Merkezi’nden yararlanma olanağı bulacak. “Bireylere değil, topluma hizmet anlayışıyla çalışıyoruz” diyen Başkan Muhittin Selvitopu, “Amacımız modern ve yaşanabilir bir Karabağlar yaratmak” diye konuştu.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Çok garip olay! Bu evde eşyalar kendiliğinden tutuşuyor

    Çok garip olay! Bu evde eşyalar kendiliğinden tutuşuyor

    Kredi ve faiz desteği! 200 bin liraya kadar...

    Kredi ve faiz desteği! 200 bin liraya kadar...

    İHA'lara zirai ilaçlama izni

    İHA'lara zirai ilaçlama izni

    MEB'den flaş yüz yüze eğitim açıklaması! Kurslar...

    MEB'den flaş yüz yüze eğitim açıklaması! Kurslar...

    Sıradaki Haber