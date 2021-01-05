05.01.2021 - 00:03 |
2021’de tesisler peş peşe açılacak
Karabağlar Belediyesi, yeni yılın ilk yarısında Kibar Çok Amaçlı Tesis, Tahsin Yazıcı Kültür Merkezi, Nasrettin Hoca Çocuk Bilim Kültür ve Sanat Merkezi, Mobilyacılar Çıraklık Eğitim Merkezi gibi projelerini hizmete açacak.
Ayrıca Karabağlar Gençlik Merkezi’nin temeli de 2021’de atılacak. Başta amatör futbol kulüpleri olmak üzere sporun farklı dalıyla uğraşanlar, modern tasarımı ve altyapısıyla dikkat çeken Karabağlar Gençlik Merkezi’nden yararlanma olanağı bulacak. “Bireylere değil, topluma hizmet anlayışıyla çalışıyoruz” diyen Başkan Muhittin Selvitopu, “Amacımız modern ve yaşanabilir bir Karabağlar yaratmak” diye konuştu.