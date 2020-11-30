2021’de yatırım rekorları kırılacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2021 yılı bütçesi ve performans programı belediye meclisinde yapılan görüşmelerin ardından oyçokluğuyla kabul edildi. 9 milyar liralık bütçenin yüzde 42’si yatırımlara ayrıldı. 3 milyar 780 milyon lira ile raylı sistem, ulaşım, altyapı gibi alanlarda çalışmaları aralıksız sürdüreceklerini belirten Başkan Tunç Soyer, depremde zarar gören Konak’taki ana hizmet binasının da yıkılacağını belirtti.

Meclis oturumunda şu ana kadar toplam 93 arsa, 205 konut, 338 adet de lojman satışı yapıldığı bilgisini veren Soyer, “Arsa ve konutların satış kararı geçmiş dönemde alınmış ama geçmişin aldığı kararları uygulayıp satış yaparken har vurup harman savurmuş oluyoruz. 338 lojman satılmış, kararı oy birliğiyle aldık. Öte yandan Türkiye’nin içinde bulunduğu durumdan kredi notumuz da nasibini aldı. 2019 yılında 2 milyar lira borç ödemiş, 2 buçuk milyar borç almışız. Ne yapmışız? 140 milyon dolarlık yatırım yapmışız. ‘Borçlar alınıyor, nereye harcanıyor’ konusunda hiçbir tereddüt oluşturmayacak berrak rakamlar bunlar” diye konuştu.

10 bin hektar yeni konut alanı

Bin hektar alanda kentsel yenileme planının tamamlandığını sözlerine ekleyen Soyer, “18-19 aydır Büyükşehir Belediyesi olarak, meclislerimize gelen konuların yüzde 80’i imar. 10 bin hektarlık yeni gelişim konut alanı planladık. Bunları birlikte yaptık. Gıda Çarşı otoparkı için de 2021 yılının ilk yarısında ihaleye . Konunun bizzat takipçisiyim” dedi.

Toplam 14 milyar lira

2021’de 1.5 milyon ton asfalt uygulaması, 2 milyon ton da arazi yolu kaplaması planlanıyor. Karayolu alt ve üst geçitleri için 145 milyon, yaya alt ve üst geçitleri için ise 31 milyon lira bütçe ayrıldı. Yeni rekreasyon alanları, parklar, kent ormanları oluşturmak için 95 milyon lira, raylı sistemlere 750 milyon lira, arkeolojik kazılara ise 10 milyon lira ayrıldı. Depremin yaralaını sarmak için belirlenen 200 milyon liralık bütçe de tekrar düzenlendi. İzmir’in gözde adreslerinden biri olan Tarihi Kemeraltı Çarşısı için çalışmalar da gelecek yıl aralıksız sürecek. Kemeraltı bölgesine yönelik yürütülecek tüm bu çalışmalar için 137 milyon liralık rekor bir bütçe kararlaştırıldı.

Büyükşehir Belediyesi bütçesinin Meclis’ten geçmesiyle birlikte, ESHOT ve İZSU da dahil 2021’de kent için yapacağı harcamaların toplamı, 14 milyar lira olacak.

‘Hükümete çağrı

Meclis oturumunda bütçe üzerine söz alan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, “Narlıdere Metrosu yüzde 66 seviyesine ulaştı. 2022 yılında Narlıdere Metrosu’na bineceğiz. Evka-3’e kadar şehrin altından gideceğiz. Biz Narlıdere Metrosu’nu kendi kaynaklarımızla yapıyoruz. Buca’yı da kendi kaynaklarımızla yapacağız. Ama hükümetin de Halkapınar Metrosu’nu yapmasını bir İzmirli ve meclis üyesi olarak bekliyorum” dedi.