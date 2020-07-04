21 yaşında dijital ticarete başladı

Seferihisar’da yaşayan ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü’nde eğitim gören Bezer, “Ailem çiftçi, onlara hem ekim işlerinde hem de manavda yardım ediyorum. Ben de bahçemize dört yıl önce lavanta ektim” dedi.

İlk zamanlar lavantadan elde ettiği yağ ve sabun gibi ürünleri manavda sattığını anlatan Bezer, “Bir süre önce DİTAP’ın çalışmalarından haberdar oldum. Üniversite bittiğinde işsiz genç olmak istemiyorum. Markalaşmayı ve ürünlerimi uluslararası pazara çıkarmayı amaçlıyorum” diye konuştu. l AA