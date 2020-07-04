04.07.2020 - 00:04 |
21 yaşında dijital ticarete başladı
İzmir’de yaşayan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Ecem Bezer, yetiştirdiği lavantalarından elde ettiği ürünleri Tarım ve Orman Bakanlığının Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) üzerinden tüketicilerle buluşturuyor.
Seferihisar’da yaşayan ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü’nde eğitim gören Bezer, “Ailem çiftçi, onlara hem ekim işlerinde hem de manavda yardım ediyorum. Ben de bahçemize dört yıl önce lavanta ektim” dedi.
İlk zamanlar lavantadan elde ettiği yağ ve sabun gibi ürünleri manavda sattığını anlatan Bezer, “Bir süre önce DİTAP’ın çalışmalarından haberdar oldum. Üniversite bittiğinde işsiz genç olmak istemiyorum. Markalaşmayı ve ürünlerimi uluslararası pazara çıkarmayı amaçlıyorum” diye konuştu. l AA
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlamaSakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında dün sabah 11.15'te patlama meydana geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk olay yerine gitti. Meydana gelen patlama sonrası Milliyet Gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu, o anları böyle kaydetti.