215 bin lira yardım

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yeniden kapanan 430 işletmeye 215 bin liralık yardımda bulunacak.Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Akhisar Kahveciler Odası’na kayıtlı esnafa yardım eli uzatacak. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yeniden kapanan 430 işletmeye 215 bin liralık yardımda bulunacak.Oda temsilcileriyle süredir toplantı yaptıklarını dile getiren Dutlulu, “Oda Başkanı Erkin Güney ile neler yapılabileceğini konuştuk. Esnafımız çok zor günlerden geçti. Evine ekmek götürmek ve hayatlarını devam ettirmek konusunda hâlâ sıkıntı yaşıyorlar. Amacımız esnafımızın bu süreci en az hasarla atlatması” diye konuştu. Erkin Güney de, “Başkanımız sayesinde esnafımız mutlu oldu” dedi.