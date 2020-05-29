23 bin isteği TİM karşıladı

Buca Belediyesi Toplumsal İletişim Merkezi (TİM), 1 yıl içinde 23 bin 56 sorunu çözdü, bünyesindeki İstihdam Masası aracılığıyla da 158 kişiyi iş sahibi yaptı.

Vatandaşların istek, öneri ve şikâyetlerine hızlı bir biçimde çözüm bulmak adına kurulan Buca Belediyesi Toplumsal İletişim Merkezi (TİM), 1 yıllık sürede kendini hissettirdi. Merkez, vatandaşlardan gelen 23 bin 56 isteği karşıladı. Aynı bünyedeki İstihdam Masası da 158 kişiye iş sağladı. Çağrı merkezi ve çözüm masalarıyla istek ve sorunları birimlere aktaran ve çözüme katkıda bulunan Buca TİM yetkilileri, “İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Biz, onların sorunlarına aracılık ediyoruz, köprü görevi görüyoruz. Belediyemizin ilgili birimleri de en uygun çözümü buluyor” dedi.

30 bin başvuru

Buca TİM’e bugüne kadar ilçe genelinde 30 bin 69 başvuru yapıldı. Bunların 23 bin 56’sını çözüme kavuşturan Toplumsal İletişim Merkezi, yüzde 77 gibi yüksek bir oran yakaladı. 1767 başvuru ise çözüm aşamasında bulunuyor. Belediyeye telefonla yapılan başvuruları değerlendiren Çağrı Merkezi birimi de 1 yıl içinde 11 bin 185 istek ve soruna yanıt verdi.

Bünyesinde bulunan muhtarlar, esnaf, dernekler, gençlik ve engelliler masası gibi birimlerle Bucalıların dertlerine çözüm arayan merkez, İstihdam Masası’yla da gençlere umut oldu. Kalifiye işçi bulmakta sıkıntı yaşayan firmalar ile iş arayan vatandaşları buluşturan Buca Belediyesi İstihdam Masası, 158 Bucalının iş sahibi olmasında önemli bir rol oynadı.