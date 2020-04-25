23 mahallede 23 Nisan

Kuşadası, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı, sokağa çıkma kısıtlamasına karşın heyecanla kutladı. Başkan Ömer Günel “Bayramımızı bugün evlerimizde yakın bir zamanda da hep birlikte güzel günlerde kutlayacağız” dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle geleneksel etkinlikler yapılamasa da Kuşadası’nda coşkuyla kutlanıyor. Sabah yapılan resmi törenin ardından, vatandaşlar bayramı evlerinde, balkonlarında ve bulundukları sitelerde kutladı. İlçede her taraf bayraklarla donatıldı. Canlı performans sergileyen Kuşadası Belediye Bandosu, çocuklar için müzik ziyafeti verdi. İkiçeşmelik Mahallesi’nden başlayan bando performansı, vatandaşların ilgisiyle coşkulu geçti. Bandonun çaldığı marş ve şarkılara eşlik eden vatandaşlar, 23 Nisan coşkusunu Türk bayraklarıyla evlerinde yaşadı.

‘Sahilde buluşacağız’

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kutlamaların zorunlu olarak evlerde yapıldığını belirtti, “23 Nisan, gözlerindeki ışıkla yarınlarımızın teminatı ve umudumuz olan çocuklarımızın bayramıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100. yıldönümünü kutlamanın mutluluğu ve gururuyla, başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı minnet ve şükran duygularıyla anıyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum. Tüm çocuklarımıza söz veriyorum: Bu günleri geride bıraktığımızda, Kuşadası sahilinde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı büyük bir coşkuyla kutlayacağız” dedi.

100 çocuğa sürpriz

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kendisine sosyal medya aracılığıyla ulaşan Kuşadalı çocukları unutmadı. 23 Nisan etkinlikleri kapsamında Günel’e belediyenin WhatsApp hattından mesaj gönderen ve armağan isteyen çocuklar, 23 Nisan sabahı karşılaştıkları sürprizle mutlu oldu. 100. yılda 100 çocuğa istedikleri armağanları gönderen Başkan Ömer Günel, “Yaşadığımız bu zorlu süreçte, en fazla sıkıntıyı çocuklarımız yaşıyor. Okullarından, arkadaşlarından, sokaklardan, parklardan uzak kalan çocuklarımızın, gönüllerince kutlayamadıkları 23 Nisan’da mutlu olmalarını istedik” dedi.