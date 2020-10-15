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    HaberlerEge Haberleri 23 mahalleye parke taş
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    15.10.2020 - 00:03 |

    23 mahalleye parke taş

    23 mahalleye parke taş

    Pamukkale Belediyesi’nin 23 mahallede kademeli olarak başlattığı beton kilit parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor. Pınarkent Mhallesi’ndeki çalışmaların sona erdiğini belirten Başkan Avni Örki, “Ekiplerimiz sadece yolları değil çevredeki kaldırım ve park bakımlarını da yapıp mahallelerin çehresini yepyeni bir görünüme kavuşturuyor. Yıl sonuna kadar 23 mahallede toplamda 200 bin metre alanda kilit beton parke taşı döşeme işi gerçekleştirmiş olacak” dedi.

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