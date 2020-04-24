23 Nisan sürprizleri

Koronavirüs nedeniyle kutlamaları erteleyen Menemen Belediyesi, 23 Nisan coşkusunu evlere taşıdı. Söke Belediyesi’nde de çocuk başkan Berke, koltuğa online olarak oturdu.

Yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle kutlamaları ertelenen, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu evlere taşımak isteyen Menemen Belediyesi, sevilen sanatçıları çocuklarla buluşturdu. Şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam, oyuncu Levent Üzümcü, Güldür Güldür Show oyuncuları Onur Buldu, Meltem Yılmazkaya, Uğur Bilgin, yönetmen ve oyuncusu Müfit Can Saçıntı, oyuncu Berna Laçin ve Menemenli oyuncu Yüksel Ünal hazırladıkları kısa videolarla çocukların bayramını kutladı. Başkan Serdar Aksoy da, “Siz çocuklar bu emaneti ilelebet yaşatacak olanlarsınız. Bu konuda sizlere güvenimiz tam. Tüm çocukların bayramını kutlarım” dedi.

Park talimatı verdi

Söke’de 23 Nisan’ın sembolik Başkanı Berke Güneş bilgisayar üzerinden canlı video bağlantısı ile Söke Belediye Başkanlığı makamına oturdu. Başkan Levent Tuncel ile online olarak karşılıklı görüşme yapan Güneş, telefon üzerinden daire müdürlerine talimat verdi. Güneş, park ve bahçelerde gerekli onarım çalışmalarının yapılması, kamera sistemlerinin takılması talimatını verdi. Park ve Bahçeler Müdürü Onur Gümüşer çalışmaların başlatıldığını belirtti, yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Güneş’e tüm yaşamı boyunca başarı dileyen Başkan Tuncel, koronavirüs süreci nedeniyle online olarak da olsa başkanlık makamını Berke gibi aydınlık geleceğin temsilcisi bir çocuğa teslim etmekten mutlu odluğunu dile getirdi.