24 Kasım’da evlendiler

Yeni atandıkları Iğdır Merkez Halfeli İMKB İlkokulunda göreve başlayan Gökşen Yavaşca ve Armağan Kundakçı, Burhaniye Belediyesi’nde düzenlenen nikah merasimiyle dünya evine girdi. Nikah sonrası genç çiftleri kutlayan Erbalaban “Öğretmen doğan güneş gibidir. Etrafını aydınlatmayı ve karanlıklara meydan okumayı amaç bilir. Sizlerde gelecek nesillerin aydınlık yolu olacaksınız. Gününüz kutlu olsun” dedi. Erbalaban ayrıca Burhaniye Belediyesi adına çiftlere öğretmenler günü hediyeleri verdi.