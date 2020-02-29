241 firma ve 400 marka geliyor

Başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzeri Milas’taki 20 kurumun desteğiyle her yıl düzenlenen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nın 11’incisi 5 Mart Perşembe günü saat 11.00’de açılıyor. Expolink Fuarcılık tarafından organize edilen fuar, TARİŞ’in Balçık mevkiindeki tesislerinde ziyaretçileri ağırlayacak. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden 241 firma ve yaklaşık 400 markadan tarım ve hayvancılıkla ilgili makineler sergilenecek.

Fuarın destekçi kuruluşlarından Milas Ticaret ve Sanayi Odası’nı (MİTSO) ziyaret eden Expolink Fuarcılık Yöneticisi Zeki Erdoğan, MİTSO Başkanı Reşit Özer’e, hazırlıklar hakkında bilgi verdi. Erdoğan “Bu yıl 110 bin dolayında ziyaretçi bekliyoruz” dedi. Özer de, “Hedefimiz, Milas’a modern bir fuar alanı kazandırmak. Bunun için girişimlerimizi sürdürüyoruz. Fuar, Milas’ın ekonomisine katkı sağlıyor, sosyal yaşamı canlandırıyor” diye konuştu.