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    HaberlerEge Haberleri 241 firma ve 400 marka geliyor
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    29.02.2020 - 00:04 |

    241 firma ve 400 marka geliyor

    Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı’na her yıl katılımın arttığını belirten Milas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Reşit Özer, “Modern fuar alanı için çalışmalarımız sürüyor” dedi

    241 firma ve 400 marka geliyor

    Başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzeri Milas’taki 20 kurumun desteğiyle her yıl düzenlenen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nın 11’incisi 5 Mart Perşembe günü saat 11.00’de açılıyor. Expolink Fuarcılık tarafından organize edilen fuar, TARİŞ’in Balçık mevkiindeki tesislerinde ziyaretçileri ağırlayacak. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden 241 firma ve yaklaşık 400 markadan tarım ve hayvancılıkla ilgili makineler sergilenecek.

    Fuarın destekçi kuruluşlarından Milas Ticaret ve Sanayi Odası’nı (MİTSO) ziyaret eden Expolink Fuarcılık Yöneticisi Zeki Erdoğan, MİTSO Başkanı Reşit Özer’e, hazırlıklar hakkında bilgi verdi. Erdoğan “Bu yıl 110 bin dolayında ziyaretçi bekliyoruz” dedi. Özer de, “Hedefimiz, Milas’a modern bir fuar alanı kazandırmak. Bunun için girişimlerimizi sürdürüyoruz. Fuar, Milas’ın ekonomisine katkı sağlıyor, sosyal yaşamı canlandırıyor” diye konuştu.

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