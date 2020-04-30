25 yıl sonra yeniden

Salgın sebebiyle tarımsal üretimde meydana gelebilecek aksamaların da önüne geçmek isteyen Başkan Arslan Bostancı, Çıkrıkçı ve Ayva Çukuru bölgelerinde tarımsal faaliyetleri hızlı bir şekilde başlattı. Arslan, Türkiye’nin can damarı olan tarımı güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti.