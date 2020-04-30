30.04.2020 - 00:01 |
25 yıl sonra yeniden
Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, seçim sürecinde verdiği sözü tuttu, belediyenin 25 yıldır ekim yapılmayan arazilerini tarıma kazandırmak için harekete geçti.
Salgın sebebiyle tarımsal üretimde meydana gelebilecek aksamaların da önüne geçmek isteyen Başkan Arslan Bostancı, Çıkrıkçı ve Ayva Çukuru bölgelerinde tarımsal faaliyetleri hızlı bir şekilde başlattı. Arslan, Türkiye’nin can damarı olan tarımı güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti.
Irak'tan getirilen 149 Türk işçi Kütahya'da yurda yerleştirildiYeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında işçi olarak çalıştıkları Irak'tan yurda getirilen 149 Türk vatandaşı, Kütahya'da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurduna yerleştirildi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarih verdiMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Corona Virüs tedbirleri çerçevesinde okullardaki eğitime ara verilerek başlatılan uzaktan eğitim sürecinin takvimine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Selçuk, 31 Mayıs'a kadar uzaktan eğitimin devam edeceğini duyurdu. Bakan Selçuk, sınıf geçme ile ilgili de ''Birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak. Not ortalamaları kaç olursa olsun sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecekler'' dedi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programında Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı. Bakan Selçuk okulların 1 Haziran'da açılabileceğini duyurdu.