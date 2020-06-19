26 saat süren zirveye katıldı

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, 15-16 Haziran’da Birleşmiş Milletler Küresel Ağı (UNGC) tarafından düzenlenen (online) 2020 Liderler Zirvesi kapsamındaki bölgesel ve uluslararası oturumlara aktif olarak katıldı. Zirvede; Almanya Başbakanı Angela Merkel, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, UNGC Direktörü Lise Kingo ve UNGC Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Paul Polman, Kovid-19 süreci sonrası dirençlilik politikalarına dair paylaşımlarda bulundu. Uluslararası iş birliği çağrısında bulunan tek belediye başkanı, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü oldu. Gümrükçü, “Kovid-19 sonrası süreçte ortak hareket edilmesi kararı alındı” dedi.