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    HaberlerEge Haberleri 26 saat süren zirveye katıldı
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    19.06.2020 - 00:01 |

    26 saat süren zirveye katıldı

    26 saat süren zirveye katıldı

    Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, 15-16 Haziran’da Birleşmiş Milletler Küresel Ağı (UNGC) tarafından düzenlenen (online) 2020 Liderler Zirvesi kapsamındaki bölgesel ve uluslararası oturumlara aktif olarak katıldı. Zirvede; Almanya Başbakanı Angela Merkel, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, UNGC Direktörü Lise Kingo ve UNGC Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Paul Polman, Kovid-19 süreci sonrası dirençlilik politikalarına dair paylaşımlarda bulundu. Uluslararası iş birliği çağrısında bulunan tek belediye başkanı, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü oldu. Gümrükçü, “Kovid-19 sonrası süreçte ortak hareket edilmesi kararı alındı” dedi.

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