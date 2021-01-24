28 yıldır ışığı hiç sönmedi

Ankara’daki evinin önünde, aracına yerleştirilen bomba ile haince katledilen gazeteci Uğur Mumcu; Buca, Gaziemir ve Karşıyaka belediyelerinin düzenlediği törenlerle anıldı. Buca Belediyesi’nin çevrimiçi olarak düzenlediği “Uğur Mumcu’yu Anıyoruz” etkinliğine katılan İzmir Gazeteciler Cemiyet Başkanı Misket Dikmen, “Sadece Türkiye’de değil, dünyada gazeteciliğe örnek olacak birinin katledilişinin yıl dönümü. Mumcu, güvenilir kalemiyle, Türkiye’nin yalnızca bugün değil, her zaman ihtiyacı olan çok önemli bir insandı. Haksızlıkların, yolsuzlukların, Cumhuriyet düşmanlarının üzerine gitmiş aydın bir gazeteciydi. Katledilişinin ardından; onurlu bir yaşam, ilkeli ve dürüst gazetecilik, bu uğurda feda edilmiş bir hayat ve hala günümüze dahi ışık tutan ölümsüz eserler bıraktı” ifadelerini kullandı.

‘Uğurlar Olsun’

Gaziemir Belediyesi ise, Sevgi Yolu’nda düzenlediği ‘Uğur Mumcu Anma Etkinliği’ni, Mumcu’nun öldürüldüğü saat olan 12.00’de, ‘Uğurlar Olsun’ şarkısıyla başlattı. Mumcu’nun ölüm haberini aldığında adeta yıkıldığını söyledi Belediye Başkanı Halil Arda, “27 Ocak 1993 günü Gaziemir’den bir otobüs dolusu arkadaşımızla Uğur Mumcu’nun cenazesine katıldık. Yüz binlerin olduğu cenaze töreni boyunca yağmur altında yürüdük. Sırılsıklam ıslandık. Ama bir kişi dahi o alanı terk etmedi. Lise yıllarında tanıştığım, sorgulatan ve düşündüren makaleleri fikir dünyama yön verdi. O kalemini hiçbir zaman eğip bükmedi. Tüm çarpıklıkları büyük bir açıklıkla, cesaretle gözler önüne serdi. Çalışmaları ve araştırmaları halen geçerliliğini koruyor. O gün onu öldürerek susturmaya çalışanlar, yazdıkları gerçekleri karartamadılar” diye konuştu.

Etkinlikte, patlama sonucu enkaza dönüşen Mumcu’nun aracının temsili ve Karşıyaka Soğuk Heykel Atölyesi oyuncularının canlandırdığı Uğur Mumcu, Gaziemirlilere duygulu anlar yaşattı. Fotoğraf sergisi ise ziyaretçilerini Mumcu’nun anılarında yolculuğa çıkardı. Sergi, 25-29 Ocak tarihlerinde Gaziemir Belediye Hizmet Binası zemin katında, mesai saatlerinde ziyarete açık olacak.

‘Pusulamız güzel insanlar’

Karşıyaka Belediyesi’nin, 24- 31 Ocak Adalet ve Demokrasi Haftası kapsamında Uğur Mumcu Parkı’nda düzenlediği tören ise, CHP’li vekiller ve vatandaşın yoğun katılımla gerçekleşti. Uğur Mumcu heykeli karanfillerle kırmızıya boyandı. “Adaleti ve demokrasiyi savunmaktan, aramaktan ve yaşama biçimine dönüştürme kararlılığından asla geri adım atmayacağız” diyen Belediye Başkanı Cemil Tugay, “Demokrasi Şehitlerimizi, Karşıyaka’nın sonsuz minneti, vefası ve hasretiyle anıyor; büyük hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. O güzel insanların yolları yolumuz, insan ve yurt sevgileri pusulamızdır” ifadelerini kullandı. İzmir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Ali Deman Güler ise, “Mumcu’yu, özgür sesi ve korkusuz aydın kimliği nedeniyle kaybettik. Yazıları, fikirleri, hayatı hepimize özellikle biz avukatlara mirastır” dedi. Mumcu’nun emanetinin gururla taşındığını belirten CHP İzmir eski milletvekili Zeynep Altıok Akatlı da, “Bizler susmayacağız. Onların canları pahasına ortaya koyduğu gerçeklerin izinden bizler gitmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

‘Unutmayacağız’

CHP İzmir Milletvekili, gazeteci Atilla Sertel, “Korku iklimi yaratmaya çalışanlar şunu bilsin; tecelli edilen adaletle birlikte bütün cinayetlerin üstüne yürünecek, karanlıklar aydınlatılacak ve Türkiye barışın güzelliğine kavuşacak” dedi. CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır da, “Uğur Mumcu’yu; çağdaş, aydınlık, demokrasi, barış ve özgürlük için yaşamını seve seve feda eden katledilen gazetecilerimizi, aynı uğurda yaşamını yitirmiş tüm şehitlerimizi unutmayacağız” ifadelerini kullandı. Uğur Mumcu’yu bir kez daha sevgiyle, dostlukla ve hasretle andığını dile getiren CHP İzmir Milletvekili Kani Beko da, “Uğur Mumcu, dün olduğu gibi bugün de mazlumlar ve mağdurlar adına yürüdüğümüz yolda; yazdıklarıyla, fikirleriyle ve idealleriyle bizimle beraberdir” dedi.