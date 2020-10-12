29 yıl sonra Kent Konseyi kurulacak

Çiğli Belediyesi Ekim ayı olağan meclisinin üçüncü oturumu, Başkan Utku Gümrükçü’nün yönetiminde gerçekleşti. Toplantıda, 29 yıl aradan sonra kent konseyi kurma kararı alındı. Kent Konseyi’nin Çiğli’nin gelişimi için çok önemli olduğunu belirten Gümrükçü, “Bizim anlayışımız katılımcı demokrasi. 26 mahallede de mahalle meclisi kurarak, muhtarların yanı sıra temsilcilerin yer almasını da amaçlıyoruz. Bu Çiğlililer ile daha çok kucaklaşmamızı sağlayacak” dedi. Tüm siyasi partilere 500 gün sunumu yapmak istediğini aktaran Başkan Gümrükçü, “Siyaseti bir başka tarafa bırakarak yereldeki vatandaşın ihtiyacını öncelik verirsek Çiğli’nin makus talihini de yıkarız” diye konuştu. AK Parti Grup Başkanvekili Hüsnü Boztepe de, Gümrükçü’ye kendilerine yaptığı bilgilendirme toplantısı nedeniyle teşekkür etti, “Sizin yaptığınız diğer partilere ve partililere örnek olmalı” dedi.