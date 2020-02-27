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    HaberlerEge Haberleri 3.5 liraya tabldot yemek yiyebiliyorlar
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    27.02.2020 - 00:01 |

    3.5 liraya tabldot yemek yiyebiliyorlar

    Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın ‘Paylaştıkça çoğalır paylaştıkça aile oluruz’ ismiyle 8 Ocak’ta başlattığı üniversite öğrencilerine yemek desteği devam ediyor.

    3.5 liraya tabldot yemek yiyebiliyorlar

    Üniversite öğrencileri öğrenci kartlarını göstererek 3.5 liraya tabldot yemek yiyebiliyor. Başkan Akın, bine yakın öğrencinin bu projeden faydalandığını belirtti.

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