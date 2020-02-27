27.02.2020 - 00:01 |
3.5 liraya tabldot yemek yiyebiliyorlar
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın ‘Paylaştıkça çoğalır paylaştıkça aile oluruz’ ismiyle 8 Ocak’ta başlattığı üniversite öğrencilerine yemek desteği devam ediyor.
Üniversite öğrencileri öğrenci kartlarını göstererek 3.5 liraya tabldot yemek yiyebiliyor. Başkan Akın, bine yakın öğrencinin bu projeden faydalandığını belirtti.
Pitbull cinsi köpeklerin köpeğe saldırısı güvenlik kamerasına yansıdıManisa'da, pitbull cinsi 2 köpeğin, bir iş yeri önündeki ağaca bağlı köpeğe saldırısı güvenlik kameralarınca kaydedildi.