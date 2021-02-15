3 bin 200 yaşında coğrafi işaret aldı

Şişesinde binlerce yılın tadını barındıran Ata Ağaç, MİTSO’dan AB coğrafi işareti alan ikinci zeytinyağı markası oldu. Üreticilere seslenen MİTSO Başkanı Özer, “İlk hedefimiz ihracat” dedi.

Milas’ın Kazıklı Mahallesi’nde bulunan 3 bin 200 yaşındaki zeytin ağacının yağı, Milas Ticaret ve Sanayi Odası’ndan (MİTSO) Avrupa Birliği coğrafi işaret belgesi aldı. Satın aldıkları zeytinlikteki ağaçların yaşını araştırmak istemeleriyle 3 bin 200 yıldır ayakta kalan bir zeytin ağacına sahip olduklarını öğrenen Hatice Aktürk ve Prof. Dr. Selçuk Aktürk, Ata Ağaç adını verdikleri zeytinyağının sembolik satışlarından gelen gelirle önce çocuklara yönelik hayır işlerine imza attı, şimdi de MİTSO’nun AB coğrafi işareti verdiği ikinci markanın sahibi oldu.

Hedef AB ülkeleri

Milas zeytinyağına AB coğrafi işareti kazandırmak için büyük mücadele verdiklerini belirten MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, “Sizleri AB coğrafi işaret standartlarına uygun zeytinyağı ürettiğiniz için kutlar ve teşekkür ederiz. Bundan sonra zeytinyağındaki ilk hedefimiz ihracattır. Özellikle AB ülkelerine ihracatı başaracağınıza inanıyorum” dedi.

MİLAS, İL OLMALI

İçişleri Bakanlığı tarafından Bursa İnegöl Kaymakamlığı’na atanan Eren Arslan, Milas Ticaret ve Sanayi Odası’na (MİTSO) veda etti. Belediye Başkanı Muhammet Tokat ile birlikte MİTSO’yu ziyaret eden Arslan görev süresi boyunca uyumlu ve verimli çalışmaları ve destekleri nedeniyle MİTSO yöneticilerine teşekkür etti. Milas’ın il olmayı hak eden bir ilçe olduğunu belirten Arslan, “Özellikle OSB’nin başarılmasında MİTSO ile çok iyi bir işbirliği içinde çalıştık. Niyet iyi olduktan sonra her şey olup gidiyor. Bizim niyetimiz her zaman OSB’yi yapmaktı. Sonuçta yapıldı. Başardık. Zaman çok hızlı geçti. Daha bir ay önce gelmiş gibiyim. Rüya gibi geçti. Biz Milas’ı sevdik” diye konuştu.

Arslan, Milas’a bir zeytincilik müzesi kazandıramamanın içinde bir uhde olarak kaldığını belirtti.