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    HaberlerEge Haberleri 3 BİN 500 aileye erzak yardımı
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    30.12.2020 - 00:03 |

    3 BİN 500 aileye erzak yardımı

    AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, koronavirüsle mücadele kapsamında 65 yaş üstü ve desteğe ihtiyaç duyan 3 bin 500 aileye erzak yardımı ulaştırdı.

    3 BİN 500 aileye erzak yardımı

    Başdaş, “Zor günlerden geçtiğimiz şu günlerde vatandaşlarımızın elimizden geldiğince yanında olmak için uğraşıyoruz. Bu günlerde Konak’taki vatandaşlarımızın yanında olmak bizim görevimiz. Yardımlarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Çalışmaya destek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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