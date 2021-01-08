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    HaberlerEge Haberleri 3 bin 500 yıllık su kemeri onarılıyor
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    08.01.2021 - 07:00 | | AA

    3 bin 500 yıllık su kemeri onarılıyor

    Çanakkale’de yer alan Troya Antik Kenti’ndeki 3 bin 500 yıllık su kemeri restore ediliyor.

    3 bin 500 yıllık su kemeri onarılıyor

    Çanakkale’de yer alan Troya Antik Kenti’ndeki 3 bin 500 yıllık su kemeri restore ediliyor. Merkeze bağlı Civler Köyü yakınında bulunan Kemerdere Su Kemeri, 5 bin yıldan fazla geçmişe sahip Troya’ya su kaynağı olarak Roma Dönemi’nde yaptırıldı. Binlerce yıl kullanılan ve zamanla yıpranan tarihi yapının gelecek nesillere aktarılabilmesi amacıyla proje hazırlandı. Su kemerinin, Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle İl Özel İdaresi’nce onarılmasına karar verildi. Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü, “Mevcut durumda yapının eksik korniş taşları yerine konularak, korniş üst kotundaki kemerlerin yapımına başlandı” dedi. Yaklaşık 1 milyon 800 bin lira olan restorasyon bütçesinin yarısının GMKA, diğer yarısının İl Özel İdaresi bütçesinden karşılandığını dile getiren Köklü, yüzde 40 nakdi gerçekleşmenin sağlandığı restorasyonun yılın ortalarında tamamlanmasının öngörüldüğünü kaydetti.

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