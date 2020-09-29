3 ilçe daha çemberdeız

İzmir Büyükşehir’in kentin hijyenik ve güvenilir bir turizm destinasyonu olması için başlattığı, ‘Turuncu Çember’ sertifikasına Bergama, Beydağ ve Bayındır da katıldı. Bergama’da Selinos Otel, Bergama Taş Konak Otel, Hera Otel, Altın Kepçe Restoran ile Kozak Köyüm Kafe, Beydağ’da Baraj Kır Lokantası, Teras Restoran ile Beydağ Belediyesi Kültür Merkezi Sosyal Tesisler Konuk Evi, Bayındır’da ise Gürkan Pide Salonu sertifikayı almaya hak kazandı. Başvuru sayısı 394’e yükselirken bugüne dek 317 işletme Turuncu Çember verildi.

Kayıp 1 milyar lira

İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, ‘Haftalık not defteri’nde ulaşım ve su gelirlerine ilişkin de bilgiler verdi, “Ulaşımda geçen yılın aynı dönemine göre hasılat kaybımız 259 milyon lira. Su gelirlerinde yüzde 55’lik azalma var. Genel bütçeden 176 milyon liralık kayıp söz konusu. Pandeminin faturasının 1 milyar lirayı bulacağı anlaşılıyor” dedi. Öte yandan İzmir Büyükşehir’in 4 bin 559 personelini ilgilendiren “Maaş Ödeme Protokolü” en yüksek teklifi veren banka, Yapı Kredi ile imzalandı. Anlaşmaya göre 3 yıllık protokol karşılığı kişi başı 3 bin 960 lira ödenecek. Başkan Soyer, pandemi döneminde belediye çalışanlarına ekonomik katkı sağladıkları için Yapı Kredi’ye teşekkür etti. Maaş ödeme protokolü 15 Ekim 2020 ile 15 Eylül 2023 dönemini kapsıyor.