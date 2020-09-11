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    11.09.2020 - 00:00 |

    ‘3 puanla başlayacağız’

    Altay’da Teknik Direktör Yücel İldiz, sezona galibiyet alarak başlamak istediklerini belirtti.

    ‘3 puanla başlayacağız’

    İldiz, “Transfer anlamında 1-2 eksiğimiz var. Koronavirüs salgını nedeniyle seyircimiz yanımızda olamayacak ancak onların gönüllerinin bizimle olduğunu biliyoruz. Samsunspor’la zor bir maça çıkacağız. Sezona 3 puanla başlamak istiyoruz. Tüm takımlara başarılar diliyorum” dedi. Öte yandan Samsunspor’la 9 yıl aradan sonra karşı karşıya gelecek olan Altay, 30 Ocak 2011’de Samsun’da oynanan son müsabakayı kaybetmişti.

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