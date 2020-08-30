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    HaberlerEge Haberleri ‘30 Ağustos mücadele ve zafer ruhu’
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    30.08.2020 - 00:03 |

    ‘30 Ağustos mücadele ve zafer ruhu’

    EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, “26 Ağustos’ta başlayıp 30 Ağustos’ta tarihimize altın harflerle yazılan, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi Zaferi’ni, 98. yıldönümünde aynı heyecan ve gururla kutluyoruz” dedi.

    ‘30 Ağustos mücadele ve zafer ruhu’


    “Bu zaferin önderi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!’ sözü, İzmir’de başlayan Anadolu’nun işgal sürecinin yine İzmir’de, tam bağımsızlıkla son bulmasını sağlamış ve Cumhuriyetimize ulaşan aydınlık yolu açmıştır” vurgusunu yapan Yorgancılar, şöyle devam etti:

    ‘Ata’nın dehası’

    “Tek bir saniye dahi düşünmeden hayatlarını bu zorlu yola adayan, imkânsızı başaran Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun. Dünya liderlerinin önünde saygıyla eğildiği, ismi karşısında hayranlık duyduğu Atatürk’ün büyük dehası etrafında toplanan mücadele ruhunun gücünü bizlere yeniden hatırlatan, 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.”

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