16.02.2020 - 00:00 |
30 çift, evlendi
DENİZLİ’de, 30 çift 14 Şubat Sevgililer Günü’nde dünya evine girdi.
Günler öncesinden randevu alan çiftler, gelin ve damatlıklarını giyip, davetliler huzurunda bir ömür boyu birlikteliğe ‘evet’ dedi.
l DENİZ TOKAT DHA
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