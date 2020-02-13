30 ek sefer daha

Küresel ekonominin yanısıra dünya turizmini de etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle dev yolcu gemileri rotalarını Akdeniz’e çevirdi. Dünyanın önde gelen kruvaziyer firmalarından Norwegian Cruise Line, Uzakdoğu’daki seferlerini iptal etti, Akdeniz’e yöneldi. İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, kruvaziyer firmasının 2020 yılında Ege Ports Kuşadası Limanı’na planlanmış 12 seferi olduğunu belirtti, firmanın koronavirüs endişesi nedeniyle Uzakdoğu seferlerini iptal ettiğini ve Kuşadası’na 60 bin yolcu kapasiteli ilave 30 sefer daha koyduğunu söyledi.

Yenileri bekleniyor

Öztürk, “İnsanlığı tehdit eden bu salgın nedeniyle üzüntülüyüz. En büyük dileğimiz bu salgının insanlığa ve küresel ekonomiye daha fazla zarar vermeden önlenebilmesidir. Bu gelişmelerden dünya kruvaziyer sektörü de olumsuz etkilendi. Ancak mevcut tabloda Akdeniz’i ve ülkemizi güvenli liman olarak görmeleri memnuniyet vericidir. Yakın zamanda Norwegian Cruise firmasını diğer kruvaziyer operatörlerinin de takip edeceği ifade ediliyor. Kruvaziyer firmalarının gemilerini Uzakdoğu’dan çekerek Akdeniz’e kaydırması, Kuşadası Limanı’nın yanısıra İzmir Limanı ve ülkemizin diğer yolcu limanlarına yeni seferlerin düzenleneceği beklentilerini artırıyor” ifadesini kullandı.