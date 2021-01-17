30 saate 6 bin aşılama

30 saat gibi kısa bir sürede Tıp Fakültesi Hastanemiz ve Diş Hekimliği Fakültesi’ndee görev yapan 6 bin çalışanın ilk doz aşılarını olduğunu belirten Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Sırası geldiğinde herkesin aşı yaptırmasını önemli bulunuyorum. İnanıyorum ki bu zorlu sürecin galibi bilim olacak. Büyük özveriyle görev yapan ve bu kutsal görevi fedakârca sürdüren, aynı başarıyı aşı uygulamasında da gösteren tüm sağlık çalışanlarımıza da şükranlarımı bir kez daha sunmak isterim” dedi.

3-4 günde tamam

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde de, görev yapan 4 bin 300 sağlık çalışanı bu sabah saatlerinde hastanedeki aşı odalarında ilk doz aşılarını olmaya başladı. Başhekim Prof. Dr. Ali Gürbüz, sağlık çalışanlarının korona virüsü ile direkt muhatap olduklarını belirterek, aşılamanın ilk olarak sağlık çalışanlarından başlamasından memnuniyet duyduklarını ifade etti. Aşını ilk yaptıran sağlık çalışanlarından olan Gürbüz, “Zannediyorum ki 3-4 gün içerisinde aşılama sürecini tamamlamış olacağız. Daha sonrada yine bilim kurulu ve bakanlığımızın direktifleriyle randevularını alan vatandaşlarımıza aşılama programına devam edeceğiz” dedi.

Sabah 8.30’da başlayan aşı uygulamasının gece saatlerine kadar süreceği ifade edilirken, 3-4 gün içerisinde hastanede çalışan tüm sağlık çalışanlarına ilk doz aşının uygulanması bekleniyor.