‘30 yıl altyapı sorunu olmaz’

Mordoğan’da Ekim 2019’da başlayan ve yaklaşık yüzde 70’i tamamlanan çalışmaları inceleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, “Yol, asfaltlama, kilit taş döşeme ve meydan düzenleme çalışmaları etap etap bitirilecek. Projeyi, planlanan 900 günden önce tamamlamayı hedefliyoruz” dedi. Büyükşehir bürokratlarına ev sahipliği yapan Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan ise “Türkiye’nin en batısındaki Karaburun’u foseptik probleminden kurtaracağımızın sözünü vermiştik. Mordoğan’ın altyapısı 2050 yılına kadar vatandaşımıza sorun yaşatmayacak şekilde planlandı” diye konuştu.

Arıtma tesisi de var

Çalışmalara kapsamında 110 kilometre kanalizasyon ve 8 kilometre yağmur suyu şebeke hattı tamamlanacak. Sekiz adet terfi merkezi yapılacak. Sulucadere mevkisinde de 17 bin metrekarelik alanda ileri biyolojik atık su arıtma tesisi kurulacak. İhalesi 17 Ağustos’ta yapılacak tesiste koku giderici üniteler yer alacak. Ultraviyole ışınlarıyla arıtılacak su, 1 kilometre ileriye derin deniz deşarjı ile boşaltılacak.