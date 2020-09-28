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    HaberlerEge Haberleri ‘30 yıl geçmeli’
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    28.09.2020 - 00:03 |

    ‘30 yıl geçmeli’

    ‘30 yıl geçmeli’

    İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, Ahmetli ilçesinde 31 Temmuz’da başlayan ve 3 gün süren orman yangını sonrası, bölgeyi tekrar ağaçlandırmak için harekete geçti. Yangın bölgesindeki enkazın temizliği için yüzlerce kesim işçisi çalışmaya başladı. Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, Ahmetli’de süren çalışmaları yakından takip etmek için sıklıkla bölgeyi ziyaret etmeye başladı. Manisa Orman İşletme Müdürü İlker Özdemir’den de çalışmalar hakkında bilgi alan Zafer Derince, bölgenin flora ve faunası ile yeniden orman formuna girmesi için 30 yıl gerekeceğini söyledi.

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