300 yıldır suskun

Eskihisar- Laodikya ve Pamukkale faylarının 6.7 büyüklüğünde deprem üretebilecek potansiyele sahip olduğunu ifade eden Kaya, “Denizli ile ilgili olarak daha batımızda yer alan faylar kırılmadan İzmir depreminin Denizli’ye etkisi kısa vadede mümkün değildir. Ancak 1702 ve 1717 tarihlerinden bugüne Eskihisar- Laodikya fayı ve ayrıca Pamukkale fayı üzerinde 6.5’den büyük deprem olmayışı gerilmenin çok arttığı anlamına gelmekte” dedi.



Yaptırım gelmeli



Fay hatlarına ve yeraltı suyunun yüzeye çok yakın olduğu gevşek alüvyal zeminlerde bina yapılmazsa depremlerin verebileceği birçok zararın baştan önüne geçilebileceğini sözlerine ekleyen Kaya, yerel ve merkezi otoritenin bu konuda güçlü yaptırımları hayata geçirmesinin gerekliliğine dikkat çekti.